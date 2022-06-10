Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza "Üşüteceksin" yorumları

Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" demişti.

Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen'in yere oturduğunu görenler Sezen'i ti'ye alarak "Üşüteceksin abla" yorumları yaptı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e "Şimdiden Derin'i özledik" diyenler de vardı.



