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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza "Üşüteceksin" yorumları

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza "Üşüteceksin" yorumları

10.06.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin'i canlandıran Melis Sezen sosyal medya pozlarıyla öne çıkıyor. Son olarak Melis Sezen minicik şortlu tarzıyla ev halini paylaşınca oyuncuya pek çok yorum geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza "Üşüteceksin" yorumları

Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" demişti.

Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti. Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen'in yere oturduğunu görenler Sezen'i ti'ye alarak "Üşüteceksin abla" yorumları yaptı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e "Şimdiden Derin'i özledik" diyenler de vardı.

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Melis Sezen
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