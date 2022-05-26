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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen final sonrası paylaştı: Başardık kızım! İyileştin

26.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz final yaptı. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen final sonrası setten pozlarını paylaştı. Melis Sezen paylaşımında "Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın" dedi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen final sonrası paylaştı: Başardık kızım! İyileştin

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrolleri paylaştığı, Sadakatsiz final bölümünde; Asya, Derin ve Volkan arasındaki savaşın nasıl bittiği ve kaybeden ismin Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu.

Melis Sezen sette çektiği kareleri paylaşarak oynadığı Derin rolüne seslendi. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şunları yazdı:

Sadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildiSadakatsiz’in finali olay oldu! Volkan, Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi

"Başardık kızım! Başardık! İyileştin! Tekrar kendini sevmeyi hatırladın! Çok uzun zamandır dev bir uykuda olan, varlığını bile unuttuğun o hayat dolu ve sevgi dolu Derin’e, ışık saçan Derin’e döndük! Evimize döndük. Seninle yaşadığım her an için sonsuz şükür, sana verdiğim her nefes bende can.Derin seni çok seviyorum ve nihayet mutlu olduğunu görmek tarifsiz… Her şeyin en güzelini hak ediyorsun koca yürekli kız, çok zorlu bir yolculuk geçirdin şimdi hayatının keyfini çıkarma, mutlu olma zamanı, doyasıya yaşa… Hoşça kal, sonsuz teşekkür ederim her şey için! İyi ki!"

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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