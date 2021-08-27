Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı! Yaza veda pozu

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz' canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor.

Sezen bir süredir Çeşme'de menajeri ile yazın tadını çıkarıyordu. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Melis Sezen yazı kapadı.

Yaza veda pozuyla dikkat çeken Sezen mavi bikinisinin üzerine giydiği ıslak beyaz gömleğiyle hayranlarını mest etti. Melis Sezen'in paylaşımına "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

