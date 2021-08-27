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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı! Yaza veda pozu

27.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D’de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde başrol oynayan Melis Sezen yaza veda pozuyla hayranlarını mest etti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ıslak ıslak paylaştı! Yaza veda pozu

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz' canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor.

Sezen bir süredir Çeşme'de menajeri ile yazın tadını çıkarıyordu. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Melis Sezen yazı kapadı.

Ekran Alıntısı

Yaza veda pozuyla dikkat çeken Sezen mavi bikinisinin üzerine giydiği ıslak beyaz gömleğiyle hayranlarını mest etti. Melis Sezen'in paylaşımına "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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