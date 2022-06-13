Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen külotlu çoraplı pozlarıyla nefes kesti! "Oha diyorum..."

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle herkes tarafından sevilen ve tanınan bir isim haline geldi. Dizinin 60. bölümüyle final yapmasının ardından özel hayatıyla ilgili pozlarını sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu, dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesiyor.

KÜLOTLU ÇORAPLI POZLARIYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından siyahlar içinde külotlu çoraplarıyla poz veren güzel oyuncu, takipçilerini resmen mest etti.

Derin bacak dekolteli pozlarıyla gündeme gelen Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Melis Sezen'in cesur pozları sonrasında takipçilerinden bazıları, "Güzel ve bunun farkında" ve "Resmen oha diyorum" şeklinde yorumlarda bulundu.

YENİ SENARYOSUNA ÇALIŞTIĞI POZLAR MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabında sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan güzel oyuncu, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

En son mini şortuyla yerde otururken yeni senaryosuna çalıştığı pozlarını paylaşan Melis Sezen, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.





