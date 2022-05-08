Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen spor sütyeniyle poz verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alan ve iddialı seçimleriyle olan olan Melis Sezen son pozuyla dikkat çekti. 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e giren Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Lüks takı seçimleriyle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu hayranlarını mest etti. Banyoda spor sütyeniyle aynı karşısına geçen Melis Sezen'i gören takipçileri kendini tutamadı.

Kimisi Sezen'e "Çok güzelsin", "Fit ve seksisin" yorumları yaparken kimisi ise "Neler paylaşıyorsun?", "Şeyma Subaşı gibi pozlar vermeye başladı", "Buna gerek var mı?" yorumlarında bulundu.



