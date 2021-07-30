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Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den buruk kutlama: Keşke...

30.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok beğeniliyor. Bugün evlilik yıl dönümünü kutlayan ünlü oyuncu, bir hayli üzgündü.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den buruk kutlama: Keşke...

Ünlü oyuncu Özge Özder, yıllarca ekranların en başarılı projelerinde ve tiyatro oyunlarında yer alan bir oyuncu. Başarılı performansı ve değişik güzelliğiyle dikkati çeken ünlü oyuncu, uzun yıllar boyunca özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı başardı. Ancak başarılı müzisyen Sinan Güleryüz'le tanışınca her şey değişti. Beraber şarkılar söyleyen ve bu şarkılardan birini YouTube'a yükleyen çift, 35 milyonun üzerinde izlenmeye ve yüz binlerce beğeni sayısına ulaştı. Hal böyle olunca, mutluluklarını Instagram'da da sık sık paylaşan ikili, son dönemin en gözde çiftlerinden birine dönüştü. Birkaç ay önce doğan kızları Eva Luna da aileye katılınca popülerlikleri daha da arttı. Bugün ise Güleryüz ailesi için önemli bir gün.

Buruk kutlama

Özge Özder Sinan Güleryüz

Özge Özder, son paylaşımıyla bugünün üçüncü evlilik yıl dönümleri olduğunu duyurdu. Ama birkaç gündür en az 8 ilde süren yangınlar nedeniyle aile bir hayli üzgündü. Yine de, bugünü anmayı tercih eden ünlü oyuncu, eşine "Keşke boğazımıza düğümlenmeseydi her özel an... Olsun, seninle aynı derde hüzünlenmek de güzel..." diyerek takdir topladı.

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Sadakatsiz dizisi Özge Özder
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