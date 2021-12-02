Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaşkına döndü!

Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Derya' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özder hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yakın zamanda annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Özge Özder, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Tansel Öngel ile 2007'de dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift, 2010 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşandı.

YAVUZ BİNGÖL İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

O dönem, Öngel ve Özder'in ayrılık sebebine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Magazin basınını sarsan iddiaların başında, Özge Özder ve Yavuz Bingöl'ün aşk yaşadığı yer alıyordu ancak Özder, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

''GOOGLE'A YAZSAYDI EVLİ OLDUĞUMU GÖRÜRDÜ''

Özder, verdiği bir röportajda, ''Tansel Bey ile bir süreç geçirdik. Bir şeyler kurtarılabilir mi diye alternatif çözümler arıyorduk. Biz kötüye yormaya alışmış bir toplum olduğumuz için, yanımızdakiler de bir şeylerden nasibini aldı. Halbuki Yavuz Bey, Tansel Bey’in çocukluktan beri tanıştığı, 'abi' dediği biriydi. Yanımdaki kişilerin hesabını vermek zorunda olduğumu düşünmüyorum ama haberi yazan arkadaş adımı Google’a yazsaydı, evli olduğumu görürdü.'' diyerek iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.

Güzel oyuncu Özge Özder, 2018 yılında Sinan Güleryüz ile dünyaevine girdi. Çift, yakın zamanda kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Naci' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Tansel Öngel ise Özge Özder ile boşandıktan sonra kimseyle evlenmedi.



