Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a şok! Özel mesajları ifşa oldu

Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan (Caner Cindoruk) karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

Özel hayatı merak konusu olan Caner Cindoruk, geçtiğimiz yıl Selin Şekerci'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemişti. Ünlü oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Snob Magazin'in haberine göre; Caner Cindoruk'un Instagram mesajları üzerinden 21 yaşındaki Melissa isimli bir kıza mesaj attığı öne sürüldü.

Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.

Bu iddia sonrası tüm gözler Caner Cindoruk'un yapacağı açıklamaya çevrildi. 40 yaşındaki Cindoruk, 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

