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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz bu hafta neden yok?

09.03.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz neden yok şeklinde aramalar hız kazandı. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Sadakatsiz her hafta yeni bölümüyle ekranlara gelen sevilen bir dizidir. Ancak bu akşam fenomen yapı izleyicisinin karşısına çıkamayacak. Kanal D'nin yayın akışında Sadakatsiz dizisini göremeyenler, neden sevilen dizisinin yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz dizisi bitti mi şeklindeki soruların cevaplarına dair detaylar!

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz bu hafta neden yok?

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz, her hafta çarşamba akşamları yayınlanan bir yapımdır. Sevilen dizide Asya, Volkan ve Derin arasında yaşanan olaylar yakından takip ediliyor. 9 Mart Çarşamba günü Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Sadakatsiz’in bu hafta ekrana gelmeyecek olması akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Sadakatsiz dizisine dair merak edilenleri haberimizde yer verdik...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarının sevilen fenomen dizisi Sadakatsiz en son 51. bölüm ile izleyici ile buluşmuştu. Dizinin beklenen 52. yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı. Bunun üzerine yayın akışında da Sadakatsiz yer almadı. Sadakatsiz 52. bölüm için yapım şirketinden açıklama yayımlandı. Fenomen dizi Sadakatsiz'in 52. bölümü ile 9 Mart Çarşamba akşamı izleyici ile buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin fragmanı paylaşılmadı ve yayın akışında da yer verilmedi. Sadakatsiz'in yeni bölüm yayını ile ilgili yapım şirketi MEDYAPIM'dan açıklama yayımlandı ve ''Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” şeklinde ifadelere yerver

Sadakatsiz'in neden yayımlanmadığına dair gazeteci Birsen Altuntaş ise dizinin sağlık nedeniyle bu haftaya kısa bir ara verdiğini açıkladı.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)
23:15 Sadakatsiz (Tekrar)
01:15 İntikam Ateşi

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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