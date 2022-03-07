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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

07.03.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran fenomen dizi Sadakatsiz bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin seyircileri, Sadakatsiz'in neden yayınlanmayacağını araştırıyor. Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi popüler oyuncular yer alıyor. Peki Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

Bilindiği üzere fenomen dizi Sadakatsiz her çarşamba yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin sosyal medya hesaplarından, yeni bölümünün neden aksadığına ilişkin açıklama yapıldı. Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman? Diziye kısa bir sağlık arası verildiği belirtildi.

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Dizinin sosyal medya hesaplarından, dizinin neden yayınlanmayacağı ile ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadeleri kullanıldı.

SADAKATSİZ FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk olarak 7 Ekim 2020'de ekranlarda yerini alan fenomen dizi Sadakatsiz ilk zamanlarda büyük ilgi görmüştü. Dizinin 2. sezonunda Berkay Ateş'in Aras rolüyle kadroya dahil olması beklentilerin yükselmesine neden olmuştu. Ancak 2. sezonda reytingler düştü. Öte yandan senarist, yapım ve kanal arasında gerginlik olduğu ve dizinin finale gideceği ifade ediliyor.

Berkay Ateş 51. bölümde diziden ayrıldı. Caner Cindoruk ise dizinin 60. bölümde ekranlara veda edeceğini söyledi. Ancak bu hafta diziye sağlık arası verilme kararı alındı.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

  • Cansu Dere
  • Melis Sezen
  • Caner Cindoruk
  • Gözde Seda Altuner
  • Berkay Ateş
  • Alp Akar
  • Yeliz Kuvancı
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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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