Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

Her bölümüyle sosyal medyada olay yaratan ve izleyicilerin heyecanla takip ettiği Sadakatsiz dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Son yayınlanan bölümde yaşananların ardından izleyicileri Sadakatsiz Selçuk ölüyor mu sorusunu sormaya başladı. Konuyla ilgili önemli bir bilgi geldi. İşte tüm merak edilenler...

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Selçuk öğrendiklerinden sonra öfkesine hakim olamadı ve Nil’den intikam almak istedi. Nil de Selçuk’tan kaçarken yüksek bir binada sıkıştı. Volkan ise Nil’i kurtarmak adına arkasından geldi. Asya’nın gözünün önünde bir kişi düştü. Bu yüzden Selçuk karakterinin ölüp ölmediği, dolayısıyla Tarık Emir Tekin’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor.

TARIK EMİR TEKİN SADAKATSİZ’DEN AYRILIYOR MU?

Tarık Emir Tekin’in canlandırdığı Selçuk karakteri ile ilgili bu soru işaretine dair önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre; Sadakatsiz dizisinde herkesin beğeniyle izlediği Tarık Emir Tekin diziden ayrılmadı. Şimdi düşen kişinin kim olduğu ve yeni bölümde hangi gelişmelerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

