MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

21.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni bölümünde izleyicileri merakta bırakan bir gelişme yaşandı. Son bölümde karakterlerin tartışmasının ardından üç kişiden birinin binadan düşmesi Sadakatsiz Selçuk öldü mü sorusuna neden oldu. Peki, dizide Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin Sadakatsiz’den ayrılıyor mu? İşte detaylar…

Her bölümüyle sosyal medyada olay yaratan ve izleyicilerin heyecanla takip ettiği Sadakatsiz dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Son yayınlanan bölümde yaşananların ardından izleyicileri Sadakatsiz Selçuk ölüyor mu sorusunu sormaya başladı. Konuyla ilgili önemli bir bilgi geldi. İşte tüm merak edilenler...

sadakatsiz selçuk

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Selçuk öğrendiklerinden sonra öfkesine hakim olamadı ve Nil’den intikam almak istedi. Nil de Selçuk’tan kaçarken yüksek bir binada sıkıştı. Volkan ise Nil’i kurtarmak adına arkasından geldi. Asya’nın gözünün önünde bir kişi düştü. Bu yüzden Selçuk karakterinin ölüp ölmediği, dolayısıyla Tarık Emir Tekin’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor.

TARIK EMİR TEKİN SADAKATSİZ’DEN AYRILIYOR MU?

Tarık Emir Tekin’in canlandırdığı Selçuk karakteri ile ilgili bu soru işaretine dair önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre; Sadakatsiz dizisinde herkesin beğeniyle izlediği Tarık Emir Tekin diziden ayrılmadı. Şimdi düşen kişinin kim olduğu ve yeni bölümde hangi gelişmelerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Ödüllü diziden sevindirici gelişmeÖdüllü diziden sevindirici gelişme
Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Tatil pozlarıyla olay oldular

Tatil pozlarıyla olay oldular

AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

The Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon çekimleri başladı

Ödüllü diziden sevindirici gelişme

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! 15 yıllık küslük bitti

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibi Mahir'in kıskacında!

Hekimoğlu dizisinde ekibe büyük şok!

Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den intikam yemini: Nikola bu gece ölecek! Kuruluş Osman 42. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'da intikam yemini: Bu gece ölecek

Ramo dizisine flaş transfer! Barış Kışlak Cabbar rolüyle Ramo'ya katıldı!

Ramo dizisine flaş transfer!

Models dizisinin çekimleri başladı! İşte Models dizisinde yer alacak mankenler

Mankenlerin hayatını anlatacak! Çekimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.