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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Yeliz Kuvancı ile Ali İl diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Melih ve Bahar diziye veda mı ediyor?

31.01.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'in yeni bölüm çekimlerine set oyuncularının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle ara verilmişti. Dizinin yayın akışından çıkarılması sonrası Sadakatsiz dizisiyle ilgili bu hafta yeni bir gelişme yaşandı. Yeliz Kuvancı ile Ali İl hakkındaki gelişme dizinin takipçilerini üzdü. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Yeliz Kuvancı ile Ali İl diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Yeliz Kuvancı ile Ali İl diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Melih ve Bahar diziye veda mı ediyor?

Sadakat dizisi ikinci sezon bölümleriyle, ilk sezonu aratmıyor. İzleyiciyi ekrana bağlamayı başaran ve her bölümü iple çekilen dizinin çekimlerine ara verilmek durumunda kalınmıştı. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüse yakalanmasının ardından Berkay Ateş'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı aktarılmıştı. Bu gelişmeler sonrası dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceğini merak eden izleyiciler 'Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? ' sorusunun cevabını ulaşmak için internette arama yapıyor. Öte yandan Sadakatsiz'de Melih ve Bahar karakterlerini canlandırın Yeliz Kuvancı ile Ali İl hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Peki Yeliz Kuvancı ile Ali İl diziden ayrılıyor mu?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Son bölümünde Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olmuş ve bu durum Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarmıştı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirip bir sır perdesini aralamıştı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

YELİZ KUVANCI İLE ALİ İL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Melih ve Bahar karakterlerini canlandıran Ali Kuvancı ve Yeliz Kuvancı diziden ayrılıyor. İlk olarak 9 Eylül 2015'te BBC One'da yayınlanan ve o döneme damga vuran Docter Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de 2 karakterin hikayesinin sona ermesi dolayısıyla yeni bölümden sonra dizide olmayacaklar.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaşayan Kuvancı, 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana Yazmışlar' adlı komedi dizisinde rol aldı.

TRT 1'de yayımlanan 'Böyle Bitmesin' adlı dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Kuvancı, 'Kocamın Ailesi' ve 'Hangimiz Sevmedik' adlı dizilerinde de oynamıştır.

Yine TRT 1'de yayımlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde Ayşe karekterini canlandıran Yeliz Kuvancı, şu an Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

1,74 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Ali İl ile evlidir.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.

Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol alan Ali İl şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizinde Murat Kopuz karakterine hayat vermektedir. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.


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Sadakatsiz dizisi
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