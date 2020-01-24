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Şadan Gökovalı’nın adı sokağında yaşayacak

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Pof.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Pof. Dr. Şadan Gökovalı’nın adı, Alsancak’ta yaşadığı sokağa verildi. 1394 Sokak bundan sonra gazeteci, yazar, rehber ve bilim insanı Şadan Gökovalı’nın adı ile anılacak.
Konak Belediye Meclisi’nin aldığı, Alsancak 1394 Sokak’a yaşamını bu sokakta geçiren Şadan Gökovalı’nın isminin verilmesi kararının ardından düzenlenen tören ile sokağın tabelası sokak girişine yerleştirildi. Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Konak Belediyesi meclis üyeleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Şadan Gökovalı, Gökovalı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Şadan Gökovalı’nın isminin yaşadığı sokak ile anılmasının gelecek kuşakların da onu tanıması, bilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Şadan Gökovalı, yaşadığı mahalleye, kente çok büyük değer katan; kitaplarıyla gelecek kuşaklara çok önemli mesajlar veren ve şu anda oturduğu sokağa vereceğimiz isimle onu gelecek kuşaklara taşıyacağımız çok değerli bir büyüğümüz. Değerlerimize sahip çıkmak, onları gelecek kuşaklara aktarmak yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta içinde de İzmir’in simge gazetecilerinden bir tanesi Eflatun Nuri’nin isminin bir parkta yaşatılması, büstünün Karataş’taki İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokalinin yanındaki parka yerleştirdik. Bugünümüz ve geleceğimize kapsayan değerlerimize yönelik bu hassasiyetimiz bundan sonra da devam edecek.”

“Asıl olan yaşarken de sahiplenmek ve kıymetini bilmektir”
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, geçtiğimiz günlerde İzmir’in simge gazetecilerinden Eflatun Nuri’nin büstünün açılışının yine Başkan Batur tarafından yapıldığını hatırlatarak, “Basına, İzmir’e hizmet etmiş iki önemli isme, bir ay içinde vefa örneği görmenin bizi çok mutlu ettiğini söylemek istiyorum. Çünkü asıl olan yaşarken de sahiplenmek ve kıymetini bilmektir. Bu nedenle sayın başkana teşekkür ediyorum” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Şadan Gökovalı’ya seslenerek, “Hocam ne mutlu sana, senin yaşadığın gibi yaşamak, senin anıldığın gibi anılmak, senin kadar yürekli, senin gibi aydın, çağdaş, nitelikli, bir insan olmak bize de nasip olsun” diye konuştu.
Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gülay Pekcan da yaşamını İzmir’de sürdüren Gökovalı’nın adının, yaşadığı sokağa verilmesi nedeniyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür etti.

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