Sade muhallebi tarifi ile tatlı kriziniz son bulacak

En masum tatlılar arasında yer alan sade muhallebi tarifi pratik yapılış yöntemi ile de tercih ediliyor. Süt ve vanilya ile harmanlanan muhallebi tarifi, şeker krizlerini sonlandırmak ama yüksek kalorili tatlılar tüketmek istemeyenlerin imdadına koşuyor. Hem lezzetli hem pratik olan muhallebi, üzerine eklenecek tarçın, kuru yemiş ile keyifli çay saatlerinizin vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.

Sade muhallebi tarifi prafik oluşunun ve lezzetinin yanı sıra farklı sunum şekilleriyle aynı zamanda göze de hitap ediyor. İster kupta ister kasede sunulabilecek sade muhallebi, isteğe göre bisküvi ya da meyvelerle de farklı tatlar halinde sunulabilir. İşte yemek sonrasında kalorisini düşünmeden keyifle tüketeceğiniz muhallebi tarifi...

SADE MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER:

1 kg süt,

6 yemek kaşığı şeker,

3 yemek kaşığı nişasta,

1 yemek kaşığı tereyağ,

Tarçın

YAPILIŞI:

İlk olarak küçük bir kabın içinde nişastayı boşaltın. Üzerine az süt dökün ve karıştırın.

Nişastanın topaklanmasını önlemek için yaptığınız bu işlemin ardından 1 kg sütü tencereye boşaltın. Ardından hazırladığınız nişastayı ekleyin. Çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın.

Nişasta ile süt tamamen karıştıktan sonra içerisine şeker ekleyin ve tencereyi ateşe koyun. Karışımınız kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Muhallebinize farklı bir tat katmak istiyorsanız karışımınız ateşteyken içerisine, yapılan miktara göre 2-3 kaşık kakao ekleyebilirsiniz. Böylece kakaolu muhallebi elde edebilirsiniz.

Muhallebiye güzel bir lezzet vermesi içinse bir paket vanilya ekleyin. Arzu ederseniz, limon kabuğu ya da portakal kabuğu kullanabilirsiniz.

Tencereye son olarak tereyağı ekleyin. Tereyağını ekledikten sonra bir taşım kaynatın ve tencereyi ateşten alın.

Muhallebiyi pişirdikten sonra, ateşi kapatır kapatmaz servis kaselerine alın. Böylelikle kaymaklanmadan servise hazır hale getirebilirsiniz.

Muhallebinin üzerine biraz tarçın ekleyin. Servise hazırdır, afiyet olsun.

SADE MUHALLEBİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Nişasta, süt sıcakken eklenirse, topaklanacağı için soğuk süt ile karıştırmak gerekir.

Muhallebinin kaymaklanmaması için ateş kapatıldığı anda servis kaselerine alınır.

SADE MUHALLEBİ KAÇ KALORİ?

150 gramlık bir porsiyon için 233 kalori alacağınız muhallebi, nişasta, şeker, süt ve yağın karışımı ile oluşan bir tatlıdır. Diyabet hastalarının şeker yerine tatlandırıcı kullanarak tüketebileceği bir tatlı olan muhallebinin 1 kasesi bu şekilde hazırlandığında 1 dilim ekmek ya da yarım bardak süt yerine geçerli olur. Muhallebi, kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler tarafından da tüketilmektedir.



