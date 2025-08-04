Sadece 1 hafta önce sözleşmesi uzatılmıştı! Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde de hareketli günler geçiririrken geçtiğimiz günlerde yeni bir imza daha resmen açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarılmıştı.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

Bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra yıldız ismi Galatasaray yönetiminin reddedemeyeceği bir teklif yapıldı. Gazeteci İbrahim Seten’in TV100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig ekiplerinden biri, milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu.

DEVLERİN LİSTESİNDE

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında sergilediği oyunla değerini katladı. Çok yönlülüğü, çalışkanlığı ve fizik gücüyle öne çıkan Barış Alper, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor.