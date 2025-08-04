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Sadece 1 hafta önce sözleşmesi uzatılmıştı! Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini uzattığı Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekipleri harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'a başarılı oyuncu için Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Sadece 1 hafta önce sözleşmesi uzatılmıştı! Galatasaray'a Premier Lig'den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak
Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray iç transferde de hareketli günler geçiririrken geçtiğimiz günlerde yeni bir imza daha resmen açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarılmıştı.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

Sadece 1 hafta önce sözleşmesi uzatılmıştı! Galatasaray a Premier Lig den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak 1

Bu gelişmeden çok kısa bir süre sonra yıldız ismi Galatasaray yönetiminin reddedemeyeceği bir teklif yapıldı. Gazeteci İbrahim Seten’in TV100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig ekiplerinden biri, milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu.

DEVLERİN LİSTESİNDE

Sadece 1 hafta önce sözleşmesi uzatılmıştı! Galatasaray a Premier Lig den reddedemeyeceği teklif... Kasa dolup taşacak 2

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında sergilediği oyunla değerini katladı. Çok yönlülüğü, çalışkanlığı ve fizik gücüyle öne çıkan Barış Alper, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

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