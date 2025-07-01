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Sadece 5 ay görevde kaldı! Fenerbahçe'de sürpriz istifa... İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz görevinden ayrıldığını açıkladı!

Geçtiğimiz şubat ayında göreve gelen Fenerbahçe İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, gelişinden beş ay sonra istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Sadece 5 ay görevde kaldı! Fenerbahçe'de sürpriz istifa... İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz görevinden ayrıldığını açıkladı!
Berker İşleyen

Yeni sezon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de geride bıraktığımız şubat ayından bu yana İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Sapmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"AYRILMA KARARI ALDIM"

Sadece 5 ay görevde kaldı! Fenerbahçe de sürpriz istifa... İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz görevinden ayrıldığını açıkladı! 1

Sapmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım. Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sapmaz, şubat ayında başladığı görevinde yaklaşık beş ay görev yaptı.

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