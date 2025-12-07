Sadece 5 hafta dayanabildi! Gençlerbirliği'nde büyük kriz: Volkan Demirel ayrılıyor

Gençlerbirliği’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, tartışmaların ve salonda çıkan arbedenin gölgesinde ilerledi. Gündem maddeleri görüşülürken yaşanan gerilim, mevcut başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle farklı bir boyut kazandı.

İKİ İSİM DE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Mehmet Kaya’nın ardından adaylıktan vazgeçen bir diğer isim Çağrı Çetin oldu. İki ismin birden yarıştan çekilmesi üzerine seçime son dakika giren Arda Çakmak, delegelerin desteğini alarak kulübün yeni başkanı seçildi.

VOLKAN DEMİREL’DEN İSTİFA KARARI

Teknik Direktör Volkan Demirel, Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesi sonrası kritik bir karar aldı. Deneyimli teknik adamın, Süper Lig’de oynanacak Karagümrük maçının ardından görevini bırakacağı öğrenildi. Demirel’in daha önce, “Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum” sözleriyle duruşunu net biçimde ortaya koyduğu belirtildi.

OYUNCULAR DA TEPKİLİ

Volkan Demirel’in istifa edeceğini açıklamasının ardından oyuncu grubunun da tepki gösterdiği ve yönetimden açıklama beklediği aktarıldı. Taraftarların ise yaşanan gelişmelere karşı protestoya hazırlanırken kulüp içinde huzursuzluğun arttığı ifade edildi.