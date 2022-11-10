SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Sadece futbol değil, gerçek hayatı da bitti! Milyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyor

Sadece futbol değil, gerçek hayatı da bitti! Milyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyor

10.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1 sene önce tecavüz ve cinsel saldırı suçundan hapse giren ve yargılaması hala aktif olarak devam eden eski Manchester City oyuncusu Benjamin Mendy'nin hapishanede günlük 84 TL'ye çalıştığı öğrenildi. 2017 yılında rekor bir bonservisle 50.6 milyon Sterlin karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu, İngiliz devinden 28 milyon Sterlin yani yaklaşık 588 milyon TL kazanıyordu. Mendy'nin şimdiki hali ise acınılacak cinsten...

Sadece futbol değil, gerçek hayatı da bitti! Milyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyor

2017 yılında dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Benjamin Mendy'nin hayatı hapishaneye hapsoldu. Dört kadına yönelik 7 taciz, 1 tecavüz ve 1 tane de cinsel saldırı girişimiyle yargılanan Fransız sol bek tutuklu olarak hayatına devam ediyor.

GÜNLÜK SADECE 84 TL KAZANABİLİYOR

837

Manchester City döneminde yıllık 588 milyon TL kazanan Mendy, hapishane kuralları gereği günlük işlerde çalıştırılıyor. Günlük 4 Sterlin (84 TL) karşılığında çalıştırılan Mendy, hayatının değerini anladığını ifade etti.

"HAPİSHANEDE TEK YAPTIĞINIZ ŞEY DÜŞÜNMEK"

9XT9T8-highres-scaled

Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo taraftarların dalga konusu oldu! Cristiano Ronaldo taraftarların dalga konusu oldu!
Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor!Fenerbahçe istemedi, Beşiktaş bedavaya alıyor!
Jesus'tan maç sonu dikkat çeken sözler! "İsterse rakip G.Saray olsun..."Jesus'tan maç sonu dikkat çeken sözler! "İsterse rakip G.Saray olsun..."
Anahtar Kelimeler:
Benjamin Mendy manchester city mendy benjamin mendy neden hapiste benjamin mendy hapishane

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın flaş indirimleri için acele edin!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın flaş indirimleri için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.