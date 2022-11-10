Sadece futbol değil, gerçek hayatı da bitti! Milyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyor

2017 yılında dünyanın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Benjamin Mendy'nin hayatı hapishaneye hapsoldu. Dört kadına yönelik 7 taciz, 1 tecavüz ve 1 tane de cinsel saldırı girişimiyle yargılanan Fransız sol bek tutuklu olarak hayatına devam ediyor.

GÜNLÜK SADECE 84 TL KAZANABİLİYOR

Manchester City döneminde yıllık 588 milyon TL kazanan Mendy, hapishane kuralları gereği günlük işlerde çalıştırılıyor. Günlük 4 Sterlin (84 TL) karşılığında çalıştırılan Mendy, hayatının değerini anladığını ifade etti.

"HAPİSHANEDE TEK YAPTIĞINIZ ŞEY DÜŞÜNMEK"

Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim" dedi.



