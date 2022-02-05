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Sadece Hataylıların yaptığı ama herkesin bilmesi gereken biberli ekmek tarifi

05.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adeta lahmacun gibi hatta çok daha lezzetli, vejetaryen beslenme stiline de oldukça uygun bir tarifle karşınızdayız! İncecik bir hamur, acı biber salçası, susam, ceviz ve en güzide baharatları bir araya getiren biberli ekmek, Hatay'dan sofralarımıza geliyor. Müthiş lezzeti ile sofralarımızın baş tacı olacak biberli ekmek tarifi için kolları sıvıyoruz...

Sadece Hataylıların yaptığı ama herkesin bilmesi gereken biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek, yemek kültürünün had safhaya çıktığı Hatay ilinin en güzide ürünleri arasında yer alıyor. Lavaş ekmeği anımsatan görüntüsüyle hem akşam yemeklerinde ara sıcak olarak hem beş çaylarında peynirle birlikte keyifle yenilebilecek bir lezzet. Biberli ekmekleri görseldeki gibi parçalara ayırarak, köfte veya tavuk servisinde de kullanabilirsiniz. Köfteyi bu ekmeğe sararak tüketebilirsiniz. Damaklarda lezzet şöleni yaratan, kolaylıkla hazırlanabilecek biberli ekmek tarifimize geçelim...

BİBERLİ EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 1 çay bardağı ılık su

  • 1 çay bardağı ılık süt

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 paket kuru maya

  • 3 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN

  • 2 adet kuru soğan

  • Yarım çay bardağı susam

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

  • 1 tatlı kaşığı dağ kekiği

  • 1.5 çorba kaşığı biber salçası

  • 2 çorba kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Bir yoğurma kabı içerisine 3 su bardağı unu alın ve ortasına bir havuz açın.

  • Oluşan boşluğa zeytinyağı, kuru maya, şeker, tuz, ılık su, ılık süt ve şekeri koyun.

  • Malzemeleri karıştırıp yoğurduktan sonra kabın üzerini örtün ve hamuru mayalanmaya bırakın.

  • 1 saat boyunca bekletin.

  • İç harcı için bir kabın içerisine ince doğranmış soğan, ceviz, susam, baharatlar, salça ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

  • Hamuru tezgahınıza alın ve minik bezeler elde edin.

  • Bezeleri tek tek elinizle bastırarak açın.

  • Her birinin yüzeyine iç harçtan koyup yayın.

  • Harcı fazla koymamaya dikkat edin çünkü ekmekler çok acı olabilir.

  • Fırın kağıdı serili tepsiye ince ekmekleri aralıklı bir şekilde yerleştirin.

  • Önceden ısıtılmış, 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

  • Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz.

  • Biberli ekmekleri hemen tüketmeyecekseniz soğuduğunda üst üste yufka ekmek gibi dizerek saklama kabına koyabilirsiniz.

  • İhtiyaç oldukça ısıtarak kullanabileceğiniz hemen bayatlamayan bu ekmeği afiyetle tüketin!


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Hatay
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