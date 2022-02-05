Sadece Hataylıların yaptığı ama herkesin bilmesi gereken biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek, yemek kültürünün had safhaya çıktığı Hatay ilinin en güzide ürünleri arasında yer alıyor. Lavaş ekmeği anımsatan görüntüsüyle hem akşam yemeklerinde ara sıcak olarak hem beş çaylarında peynirle birlikte keyifle yenilebilecek bir lezzet. Biberli ekmekleri görseldeki gibi parçalara ayırarak, köfte veya tavuk servisinde de kullanabilirsiniz. Köfteyi bu ekmeğe sararak tüketebilirsiniz. Damaklarda lezzet şöleni yaratan, kolaylıkla hazırlanabilecek biberli ekmek tarifimize geçelim...

BİBERLİ EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

3 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN

2 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı susam

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı dağ kekiği

1.5 çorba kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

HAZIRLANIŞI

Bir yoğurma kabı içerisine 3 su bardağı unu alın ve ortasına bir havuz açın.

Oluşan boşluğa zeytinyağı, kuru maya, şeker, tuz, ılık su, ılık süt ve şekeri koyun.

Malzemeleri karıştırıp yoğurduktan sonra kabın üzerini örtün ve hamuru mayalanmaya bırakın.

1 saat boyunca bekletin.

İç harcı için bir kabın içerisine ince doğranmış soğan, ceviz, susam, baharatlar, salça ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Hamuru tezgahınıza alın ve minik bezeler elde edin.

Bezeleri tek tek elinizle bastırarak açın.

Her birinin yüzeyine iç harçtan koyup yayın.

Harcı fazla koymamaya dikkat edin çünkü ekmekler çok acı olabilir.

Fırın kağıdı serili tepsiye ince ekmekleri aralıklı bir şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış, 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis yapabilirsiniz.

Biberli ekmekleri hemen tüketmeyecekseniz soğuduğunda üst üste yufka ekmek gibi dizerek saklama kabına koyabilirsiniz.

İhtiyaç oldukça ısıtarak kullanabileceğiniz hemen bayatlamayan bu ekmeği afiyetle tüketin!



