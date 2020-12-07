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Sadece Netflix’te iki milyar saat izlendi! Adam Sandler’ın adı yetiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 07:19 | Son Güncelleme:
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Sadece Netflix’te iki milyar saat izlendi! Adam Sandler’ın adı yetiyor

Yayınlanan bir veri Adam Sandler hayranlığını gözler önüne serdi. Netflix kullanıcıları 2015 yılından bu zamana iki milyar saatlik Adam Sandler filmleri izlemiş.

Dijital yayın platformu Netflix kullanıcıları sadece Adam Sandler filmlerine iki milyar saat ayırmış. Adam Sandler ile Netflix’in ortaklığı 2015 yılında imzalanan bir anlaşma ile başlamıştı. Bu ortaklıtan ortaya çıkan daha çok film izleyeceğiz gibi görünüyor.

ADAM SANDLER FİLMLERİ

The Ridiculous 6, Murder Mystery ve Hubie Halloween gibi filmlerin izlenme sayıları göz önüne alındığında yayın platformunun Sandler’la çalışmaya devam etmek istemesi pek de sürpriz sayılmaz.

Öte yandan yeni verilerle Sandler’ın yapımlarının esasen ne kadar popüler olduğu daha net görülüyor.

Screen Rant'in haberine göre Sandler’ın 2015’te yayımlanan ilk orijinal Netflix filmi The Ridiculous 6’ten bu yana kullanıcılar aktörün filmlerini izlemek için iki milyar saat ayırmış. Bu veri Hubie Halloween’in 2020’de ABD’de en çok izlenen film olmasının ardından geldi.

Her ne kadar pek çok kişi açısından Sandler filmlerine harcanan zaman şaşırtıcı görünse de oyuncunun beyaz perdedeki uzun ve başarılı kariyeri düşünüldüğünde anlaşılır hale geliyor. Bahsi geçen filmler eleştirmenler iyi notlar alamasa da gişede epey başarı gösteriyor.

Netflix, The Old Guard ve Stranger Things gibi fantastik yapımlar sayesinde epey abone kazanmış olsa da Sandler’ın komedi filmlerinin de bunda epey payı olduğu anlaşılıyor.

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