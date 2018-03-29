Sadettin Köpek nasıl, ne zaman öldü? Sadettin Köpek'in ölümü Aslıhan'ın elinden mi oldu?

Diriliş Ertuğrul son bölümü izleyenler, Sadettin Köpek nasıl ve ne zaman öldü merak etmeye başladılar. Diriliş Ertuğrul 112. bölümde Aslıhan ile Sadettin Köpek'in arasında geçen konuşma sırasında Günalp Bey'den bir haberi okuyor. Günalp Bey'in Ertuğrul Bey'in peşinde olduğunu söylediği sırada Sadettin Köpek "Ertuğrul Bey ile Turgut Alp'i artık elimden kimse kurtarmaz" der. Aslıhan bu sırada Sadettin Köpek'i arkasından iki kere bıçaklar. Sadettin Köpek'in şaşkınlığı içinde Aslıhan'a döndüğü sırada "Bu da Aliyar ağabeyim için" diyerek bir kere daha bıçaklar. Bu şekilde sona eren sahne sonrasında Sadettin Köpek öldü mü? Tarihte Sadettin Köpek nasıl, ne zaman öldü merak edilmeye başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'in bıçaklanma sahnesi ile Sadettin Köpek'in nasıl, ne zaman öldü sorusunun cevabı... ‘’Bu da Aliyar ağabeyim için… ‘’#YaDevletBaşaYaKuzgunLeşe pic.twitter.com/SYiFMFRTz2 — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 28 Mart 2018 SADETTİN KÖPEK NASIL ÖLDÜ? Sadeddin Köpek (ö. 1239) Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur.

Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Gerçek adı "Köpek bin Muhammed", lakabı ise Sadeddin'dir. I. Alaeddin Keykubad döneminde emirlik görevinde bulunmuştur. Tarihçi İbn Bîbî tarafından emîr-i şikâr, nakkaş ve mimar olarak bahsedilmiştir. 1226 yılında I. Alâeddin Keykubad’ın Harput civarında Eyyûbîler’le yaptığı savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kuvvetlerinin kumandanlığını yaptı. Beyşehir gölü yakınlarındaki Kubadabad Sarayı' nın mimarı olan Sadeddin Köpek, 1235-1236 yılları arasında Konya ve Aksaray şehirleri arasında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen Zazadin Hanı' nı da inşa etmiştir. I. Alaeddin Keykubad' ın ani ölümünden (1237) sonra, oğulları arasında çıkan taht kavgalarında II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tarafını tutarak onun tahta çıkmasını sağladı. İbn Bîbî gibi dönemin tarihçilerine göre I. Alaeddin Keykubad' ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahdı İzzeddin Kılıç Arslan' ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir.