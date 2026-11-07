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Athena Gökhan turuncu saçlarına veda etti! Son hali gündem oldu

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz şimdi de yeni imajıyla gündem oldu. Yeni bir reklam filmi anlaşması için kamera karşısına geçen ünlü isim yıllardır turuncu olan saçlarına veda etti. Athena Gökhan'ın yeni görüntüsü herkesi şaşırttı.

Athena Gökhan turuncu saçlarına veda etti! Son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez müziğiyle değil, imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yıllardır kendisiyle özdeşleşen turuncu saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Özoğuz'un çekimler sırasında ortaya çıkan yeni görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Turuncu saçları olmadan kamera karşısına geçen Özoğuz'un yeşil saçları herkesi şaşırttı. Yeni imajın bir yemek teslimat markasının reklam filmi için olduğu ortaya çıktı.

Athena Gökhan turuncu saçlarına veda etti! Son hali gündem oldu 1

Martin Werner'in yönetmen koltuğunda oturduğu reklam kampanyanın sloganı ise 'İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi.'

Athena Gökhan turuncu saçlarına veda etti! Son hali gündem oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz athena
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