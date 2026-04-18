Sadettin Saran'dan Ederson çıkışı! Kulis bilgisini paylaştı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarla hem camiaya birlik mesajı verdi hem de Rizespor maçı sonrası eleştirilerin hedefindeki kaleci Ederson hakkında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

"BENİM TAKIMIM GÜLÜP GEÇENLERDEN DEĞİL"

Geçmiş yöneticilik dönemlerinden örnekler vererek mevcut takımın aidiyet duygusuna vurgu yapan Sadettin Saran, oyuncuların mağlubiyet ve puan kayıplarına karşı gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu ifade ederken, şu ifadelere yer verdi...

"Ben daha önce de yöneticilik yaptım. Hiç üzülmeyen oyuncuları, bugün efsane dediğimiz isimlerin soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm. Ama benim takımım öyle bir takım değil. Kaybedince içi sızlayan, sorumluluk alan bir oyuncu grubuna sahibiz."

Rizespor maçında son dakikada yenen golün ardından taraftarlarca ıslıklanan dünya yıldızı kaleci Ederson'un, maçın hemen ardından takım içi haberleşme grubuna duygusal bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Başkan Saran, Brezilyalı file bekçisinin tüm takımdan özür dilediğini şu sözlerle aktardı:

"Ederson, WhatsApp grubunda tüm arkadaşlarına mesaj atarak, 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' dedi. İşte bizim aradığımız ruh budur."

CAMİAYA KENETLENME ÇAĞRISI

Başkan Saran, oyuncuların bu denli sorumluluk hissettiği bir ortamda taraftarların da takıma destek olması gerektiğini belirterek, derbi öncesi camiayı kenetlenmeye davet etti. Ederson’un bu özeleştirisinin, takım içindeki bağları daha da güçlendirdiğini vurguladı.