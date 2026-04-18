Sadettin Saran'dan Ederson çıkışı! Kulis bilgisini paylaştı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Rizespor maçında hatalı gol yiyen kaleci Ederson için flaş ifadelerde bulundu.

Burak Kavuncu
Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarla hem camiaya birlik mesajı verdi hem de Rizespor maçı sonrası eleştirilerin hedefindeki kaleci Ederson hakkında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

"BENİM TAKIMIM GÜLÜP GEÇENLERDEN DEĞİL"

Geçmiş yöneticilik dönemlerinden örnekler vererek mevcut takımın aidiyet duygusuna vurgu yapan Sadettin Saran, oyuncuların mağlubiyet ve puan kayıplarına karşı gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu ifade ederken, şu ifadelere yer verdi...

"Ben daha önce de yöneticilik yaptım. Hiç üzülmeyen oyuncuları, bugün efsane dediğimiz isimlerin soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm. Ama benim takımım öyle bir takım değil. Kaybedince içi sızlayan, sorumluluk alan bir oyuncu grubuna sahibiz."

EDERSON'DAN WHATSAPP MESAJI: "SORUMLULUK BENİM"

Rizespor maçında son dakikada yenen golün ardından taraftarlarca ıslıklanan dünya yıldızı kaleci Ederson'un, maçın hemen ardından takım içi haberleşme grubuna duygusal bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Başkan Saran, Brezilyalı file bekçisinin tüm takımdan özür dilediğini şu sözlerle aktardı:

"Ederson, WhatsApp grubunda tüm arkadaşlarına mesaj atarak, 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' dedi. İşte bizim aradığımız ruh budur."

CAMİAYA KENETLENME ÇAĞRISI

Başkan Saran, oyuncuların bu denli sorumluluk hissettiği bir ortamda taraftarların da takıma destek olması gerektiğini belirterek, derbi öncesi camiayı kenetlenmeye davet etti. Ederson’un bu özeleştirisinin, takım içindeki bağları daha da güçlendirdiğini vurguladı.

GENÇLERBİRLİĞİ & GALATASARAY - HEMEN OYNA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de tribünler sustu, çocuklar için yas tutulduKocaeli’de tribünler sustu, çocuklar için yas tutuldu
Galatasaray'da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devredeGalatasaray'da dev telefon trafiği! Muslera ve Mertens devrede
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

