Sadettin Saran'dan GFB'nin iftar yemeğinde flaş Başkanlık açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan GFB'nin iftar yemeğinde Başkanlığına dair açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, GFB'nin iftar yemeğine katıldı, "Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz."

ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM VAR MI?

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçime gidecek. Sarı-lacivertliler, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.