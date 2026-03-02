SPOR

Sadettin Saran'dan maç sonu açıklama: "Şampiyon olacağız"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha alan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran duruma el koydu! Geçen haftaki Kasımpaşa beraberliğiyle birlikte son 2 maçta 4 puan bırakan Sarı-Lacivertlilerde, maç sonu stadyumda kurmaylarıyla mini bir zirve gerçekleştiren Saran, stat çıkışında basın mensuplarına çok iddialı konuştu: "Biz şampiyon olacağız!"

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, zorlu Antalyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak taraftarını bir kez daha üzdü. Geçtiğimiz hafta kendi evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Antalya'da bırakılan 2 puanla birlikte son iki haftada toplam 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

BAŞKAN SARAN'DAN STADYUMDA KRİTİK ZİRVE!

Sadettin Saran dan maç sonu açıklama: "Şampiyon olacağız" 1

Takımın aldığı bu kritik sonuçların ardından gözler yönetime çevrilirken, mücadeleyi Antalya'da tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran harekete geçti.

Alınan 2-2'lik beraberliğin getirdiği gergin atmosferde, Başkan Saran ve ekibinin stadyumdan ayrılmadan önce kendi aralarında kısa süreli ancak son derece kritik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ, AYNEN DEVAM!"

Sadettin Saran dan maç sonu açıklama: "Şampiyon olacağız" 2

Gerçekleştirilen bu acil durum toplantısının ardından stadyumdan ayrılmak üzere çıkışa yönelen Başkan Sadettin Saran, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son iki haftadaki form düşüklüğüne rağmen inancını koruyan Saran, çok net ve iddialı bir mesaj vererek, "Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının, art arda gelen puan kayıplarını hatırlatarak yönelttiği "Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna da kararlılıkla cevap veren Sadettin Saran, "Aynen devam, toparlayacağız." şeklinde konuşarak teknik heyete ve futbolculara olan güveninin sürdüğünü vurguladı ve stadyumdan ayrıldı.

