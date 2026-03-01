SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe takıldı, Galatasaray'dan olay gönderme gecikmedi! Torreira da topa girdi: "Türkiye'nin en iyi kulübü..."

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak ağır bir yara almasının ardından ezeli rakip Galatasaray'dan çok konuşulacak paylaşımlar geldi! Puan farkının 4'e çıkmasıyla birlikte Sarı-Kırmızılı kulüp resmi hesabından "Konsantrasyon" mesajı verirken; yıldız futbolcu Lucas Torreira'nın maçın hemen bitiminde yaptığı "Türkiye'nin en iyi kulübü" paylaşımı sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı!

Fenerbahçe takıldı, Galatasaray'dan olay gönderme gecikmedi! Torreira da topa girdi: "Türkiye'nin en iyi kulübü..."
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışında nefesler tutulurken, Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalması zirve hattını alev alev yaktı. Sarı-Lacivertlilerin Akdeniz'de bıraktığı 2 puanın ardından, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e yükselirken, Sarı-Kırmızılı cepheden ezeli rakibe anında gönderme geldi.

ASLAN'DAN "KONSANTRASYON" MESAJI!

Fenerbahçe takıldı, Galatasaray dan olay gönderme gecikmedi! Torreira da topa girdi: "Türkiye nin en iyi kulübü..." 1

Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünden dakikalar sonra Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından olay yaratan bir video servis etti. Son oynanan Alanyaspor maçından coşkulu anların yer aldığı videoyu paylaşan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk ateşini şu sözlerle harladı:

"Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam! Konsantrasyon"

TORREIRA DA TOPA GİRDİ: "TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ..."

Fenerbahçe takıldı, Galatasaray dan olay gönderme gecikmedi! Torreira da topa girdi: "Türkiye nin en iyi kulübü..." 2

Galatasaray'ın resmi hesabının yaptığı bu flaş paylaşımın dumanı tüterken, bir bomba da takımın dinamosu Lucas Torreira'dan geldi.

Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçın hemen ardından kendi sosyal medya hesabından oldukça iddialı bir mesaj yayınladı. Torreira'nın, "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklindeki paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından saniyeler içinde binlerce kez paylaşılarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray cephesinden gelen bu üst üste mesajlar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının psikolojik savaş boyutunu da bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."
Fenerbahçe'ye Antalya'da 90+6 şoku! Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündeme oturduFenerbahçe'ye Antalya'da 90+6 şoku! Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
cumartesi kartal 🦅 kim iyi göstercek size sağlam 5 yaparlar size..OHHHHH🦅
Cumartesi İnönüde görüşürüz koçum🖤🤍🦅
kuşlara bi özgüven gelmiş hadi bakalım
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.