Fenerbahçe takıldı, Galatasaray'dan olay gönderme gecikmedi! Torreira da topa girdi: "Türkiye'nin en iyi kulübü..."

Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışında nefesler tutulurken, Fenerbahçe'nin zorlu Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalması zirve hattını alev alev yaktı. Sarı-Lacivertlilerin Akdeniz'de bıraktığı 2 puanın ardından, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e yükselirken, Sarı-Kırmızılı cepheden ezeli rakibe anında gönderme geldi.

ASLAN'DAN "KONSANTRASYON" MESAJI!

Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünden dakikalar sonra Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından olay yaratan bir video servis etti. Son oynanan Alanyaspor maçından coşkulu anların yer aldığı videoyu paylaşan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk ateşini şu sözlerle harladı:

"Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam! Konsantrasyon"

TORREIRA DA TOPA GİRDİ: "TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ..."

Galatasaray'ın resmi hesabının yaptığı bu flaş paylaşımın dumanı tüterken, bir bomba da takımın dinamosu Lucas Torreira'dan geldi.

Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçın hemen ardından kendi sosyal medya hesabından oldukça iddialı bir mesaj yayınladı. Torreira'nın, "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklindeki paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından saniyeler içinde binlerce kez paylaşılarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray cephesinden gelen bu üst üste mesajlar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının psikolojik savaş boyutunu da bambaşka bir seviyeye taşıdı.