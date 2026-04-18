Sadettin Saran'dan TFF'ye zehir zemberek sözler!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik haftalarına girilirken, Fenerbahçe cephesinden hakem kararlarına ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkarak gündemi sarsacak açıklamalara imza attı.

"BU LİGDE HERKES İÇİN ADALET EŞİT Mİ?"

Son oynanan maçta yedikleri tartışmalı gol üzerinden hakem yönetimine ve devreye girmeyen VAR sistemine isyan eden Başkan Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) net bir çağrıda bulundu.

Alın terlerinin kolayca yok sayılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Saran, "Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter!" diyerek tepkisini dile getirdi. Kapalı kapılar ardında kendilerine "Haklısınız" denmesini kabul etmediklerini belirten Saran, MHK'nın camiaya bir açıklama borcu olduğunu söyledi.

KALECİNİN WHATSAPP MESAJINI AÇIKLADI

Toplantının en dikkat çekici anlarından biri ise Sadettin Saran'ın takımın kalecisiyle ilgili yaptığı itiraf oldu. Yaşanan puan kaybı sonrası soyunma odasındaki atmosfere değinen Saran, "Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna, 'Tüm sorumluluk benim' yazdı. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor!" sözleriyle oyuncuların yaşadığı psikolojik yıkımı ve sorumluluk duygusunu gözler önüne serdi.

"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak asla pes etmeyeceklerini belirten Fenerbahçe Başkanı, kalan 4 maça dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."