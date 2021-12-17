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Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı

17.12.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan iş adamı Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.

YÖNETİCİLİK YAPTI

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Sadettin Saran, bu konudaki suskunluğunu bozdu. Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." şeklinde görüş bildirdi.

2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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