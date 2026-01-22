SPOR

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı...

SON DAKİKA! İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, “yasa dışı bahis” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Öte yandan Saran, aylık gelirini de açıkladı.

Burak Kavuncu

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine Sadettin Saran ve S SPORT Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran, Genel Müdür Emre Kara ve Saran Holding CEO’su Zeynep Haksal ile avukatları katıldı.

"4 İSİM DAHA VAR!"

Yeni şafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre; Saadettin Saran’ın da aralarında bulunduğu yasadışı bahse teşvik iddiasıyla açılan dava, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 13.00’’te başladı. Saran ile birlikte, Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren de davada yer aldı.

SARAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ...

Mahkemede söz alan Saran, gelir durumu ve iş hayatına vurgu yaparak; "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sadettin Saran, hakimin “Yayıncı olarak yayınlara lokal müdahale etme şansınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kaliteyi son derece bozan bir şey oluyor, reklamları değiştirmek sinyali alt üst eder. İzlenemez hale getirir. Bu çok komplike bir durumdur. Teknik olarak mümkün değil." dedi.

