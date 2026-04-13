Sadettin Saran ile Ali Koç anlaşma sağladı! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe ile Otokoç arasında, forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı. İki tarafın 15 Nisan Çarşamba günü imzaları atacağı açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında daha da iddialı konuma gelen Fenerbahçe'de, Otokoç sponsorluğu konusunda yeni gelişme yaşandı. Sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varılmasının ardından resmi açıklama geldi.

SADETTİN SARAN İLE ALİ KOÇ KATILMAYACAK

Sponsorluk anlaşmasının yapılacağı tören, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek. İmza törenine Sadettin Saran ile Ali Koç'un katılmayacağı öğrenildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

''Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç ile yenilenen iş birliği anlaşmasının imza töreni, 15 Nisan Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir. Başkan Vekilimiz Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici ve Futbol A Takım Kaptanımız Milan Skriniar’ın katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.30’da basına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

