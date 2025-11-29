Sadettin Saran ile Murat Ülker arasında yaşanan konuşma ortaya çıktı!

Sadettin Saran ile Murat Ülker arasında Fenerbahçe’nin göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Ülker’in marka isminin değil, şirketin bir ürününün formaya yazılabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE’DE SARAN–ÜLKER GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Sadettin Saran, koltuğa oturur oturmaz kulübün yeni dönem finansal planlamaları için önemli temaslara başladı. Bu kapsamda iş insanı Murat Ülker ile gerçekleştirilen kritik görüşmede, sarı-lacivertlilerin forma göğüs sponsorluğu masaya yatırıldı.

Görüşmenin ayrıntılarını aktaran gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe ile Ülker’in mevcut şartlar üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Hamzaoğlu, “Fenerbahçe ve Ülker, göğüs sponsorluğu üzerinde anlaşırsa formanın önünde doğrudan 'Ülker' yazmayacak. İlk kez söylüyorum: Ülker’in bir ürünü logoda yer alacak. Bu Çizi olabilir, gofret olabilir, marka henüz netleşmedi” dedi.

SARAN: “MURAT ÜLKER’İN SÖZÜ VAR, GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Başkan Sadettin Saran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla görüşmelerin sürdüğünü doğrulamıştı. Saran, “Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel projelere imza atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

90 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUK

Ülker Grubu, Fenerbahçe ile daha önce uzun soluklu bir iş birliği yapmış ve 2015’ten itibaren 10 yıl boyunca stadın isim sponsorluğunu üstlenmişti. Bu anlaşma kapsamında kulübe toplam 90 milyon dolar ödeme yapılmıştı.

Yeni göğüs sponsorluğu hamlesinin, Fenerbahçe’nin ekonomik yapısına büyük katkı sağlayacak bir iş ortaklığının kapısını araladığı değerlendiriliyor.