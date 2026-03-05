SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbiyi Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, 25'inci haftada Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 4 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderdi durumda olan Galatasaray zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Son haftalarda art arda galibiyetler alan Beşiktaş ise ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarının önünde yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu 1

DEV DERBİNİN HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

Zorlu mücadelenin hakemi ise hafta başından beri tartışma konusu olmuştu. Spor yorumcuları konuyla ilgili olarak birçok açıklamada bulunurken, dev derbinin hakemi belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu 2

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz' planı tuttu! Arabistan'ı reddettiler, yeni bonservisi dudak uçuklattıSON DAKİKA | Galatasaray'da 'Barış Alper Yılmaz' planı tuttu! Arabistan'ı reddettiler, yeni bonservisi dudak uçuklattı
Yusuf Yazıcı’nın acı günüYusuf Yazıcı’nın acı günü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.