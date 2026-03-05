Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken, 25'inci haftada Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 4 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderdi durumda olan Galatasaray zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Son haftalarda art arda galibiyetler alan Beşiktaş ise ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarının önünde yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor.

DEV DERBİNİN HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

Zorlu mücadelenin hakemi ise hafta başından beri tartışma konusu olmuştu. Spor yorumcuları konuyla ilgili olarak birçok açıklamada bulunurken, dev derbinin hakemi belli oldu.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.