Sadettin Saran sosyal medya hesabından duyurdu! Suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün medyada kendisi hakkında çıkan bir takım yazışmalar ve görseller hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, bugün kendisi hakkında medyada ortaya atılan yazışmalar ve görüntüler için bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

SARAN AÇIKLAMA YAYINLADI!

KAMUOYUNA DUYURU

WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikasti niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Sadettin Saran

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran son dakika fenerbahçe istanbul cumhuriyet başsavcılığı
