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Sadettin Teksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadettin Teksoy yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

31.12.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadettin Teksoy, Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Programın fragmanı nedeniyle birçok kişi arama motorlarında Sadettin Teksoy hakkında araştırma yapıyor. Peki, Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konuğu Sadettin Teksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Sadettin Teksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadettin Teksoy yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show'da!

Sadettin Teksoy, BKM imzalı eğlence programı Güldür Güldür Show'a konuk oldu. Ünlü gazeteci vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Sadettin Teksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sadettin Teksoy'un hayatı ve biyografisi...

SADETTİN TEKSOY KİMDİR?

Sadettin Teksoy, 1952'de İstanbul'da doğdu.

Sadettin Teksoy, gazetecilik mesleğine 1972 yılında Haftasonu gazetesinde magazin muhabiri olarak adım atmıştır. Burada 2 yıl çalışan Sadettin Teksoy ardından başka bir gazeteye geçti.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN KONUĞU SADETTİN TEKSOY'UN GAZETECİLİK KARİYERİ

Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. Sadettin Teksoy, 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu.

16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. Çok sayıda yazı dizisi hazırladı. 1990 yılında televizyon haberciliğine atıldı ve Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak görev aldı.

İngilizce ve Arapça bilen Teksoy 1992 yılında emekli olmuştur.

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