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Sadi Çeri: Fenerbahçe’yi deplasmanda yeneriz

23.04.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Medipol Başakşehir maçı sonrası, “Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe’yi deplasmanda yeneriz” dedi.

Sadi Çeri: Fenerbahçe’yi deplasmanda yeneriz

Kasımpaşa, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeri, hakemin futbol oynamaya müsaade etmediğini aktararak, “Bugün 1-0’dan sonra özellikle düşenin yerden kalkmadığı futbol izledik. Oyun oynanamadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk. Kendi aramızda bunu konuşacağız. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Biz futbol oynamaya çalışan takımız. İzleyenlere keyif vermek isteyen takımız. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Hakem ne yazık ki buna müsaade etmedi. Rakip de müsaade etmedi. Futbol oynama taraftarı bizdik. Vakit geçiyor dediğimizde kartı gören biz olduk. Sonra diyoruz ki ülke futbolu neden ilerlemiyor. Bence oynayan takıma müsaade edilmeli. Oynamayan takıma da bir şekilde önlem alınmalı. Erkenden bir hareket gösterseydi belki oyun bambaşka olacaktı. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum. Futbol oynayalım iki takım da oynasın. Rakip takım komple defans yapıyordur ona da saygımız var ama öldüm bittim derecesinde yere atıp sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor. Güzel futbola ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"BURADA YENİLDİK, GİDİP FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA YENERİZ"

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Sadi Çeri, "Biz oyuncu grubumuzun arkasındayız. Onlara çok güveniyoruz. Özveriyle çalışıyorlar. Burada Kasımpaşa olarak bizim bir aile yapımız var. Tüm personeline kadar aile gibiyiz. Bu işin üstesinden gelebilecek yapıdayız. Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe’yi deplasmanda yeneriz. İnanıyoruz başaracağız. Mazeret ya da sorun belirtmiyoruz. Mağlup olduk ama iki gün sonra yenip taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa Başakşehir
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
neden Fener i yenince kümede mi kalacaksın,madalya veya kupa veya teşvik primimi alacaksın hayırdır nedir bu açıklama.Hele gelde boyunun ölçüsünü bir al kadıköyde.
Bu saatten sonra Fenerbahçe puan vermez
fener çift handikap yapar

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