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Sadık: Kaleye geç derse geçerim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 21:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sadık: Kaleye geç derse geçerim

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımaşa karşısında sol bek oynayan Sadık, "Hocamız neresi derse biz elimizden geleni yaparız. Önemli olan Fenerbahçe! Hiç düşünmeden, kaledesin dese elimden geleni yaparım. Kazanmak çok önemliydi, kazandık. Önümüzdeki Alanya maçında da Fenerbahçe için mücadele etmeye, başarılı olmaya çalışacağız" dedi.

"HERKES BENİM ARKAMDA DURDU"

Kulüpte herkesin arkasında durduğunu dile getiren Sadık, "Benim iyi oynamamdan ziyade takım olarak tek hedef kazanmaktı. Net bir skor aldık. Benimi çin nerede oynadığım önemli değil. Bu arma için, Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Büyük Fenerbahçe taraftarı beni hep destekledi. Her zaman her yerde bana destek oldular. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç, Emre Ağabey, takım, hocamız Erol Bulut arkamda durdu. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

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