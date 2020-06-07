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Sadıkoğlu esnafların sorunlarını dinledi

MALATYA HABERLERİ  | 07.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akpınar Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Esnaf mağduriyetlerinin sadece pandemi sürecinin getirdiği sorunlardan ibaret olmadığına vurgulayan Sadıkoğlu, “Bu ziyaretlerde esnafımızla olan istişarelerimiz, gelecek süreçte atacağımız adımlara kaynak oluşturuyor” dedi.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci ile birlikte yeniden esnaf ziyaretlerine başlayan MTSO yönetimi, Akpınar Semti çevresindeki esnafları ve MTSO üyelerini ziyaret ederek yeni sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Akpınar Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Esnaf mağduriyetlerinin sadece pandemi sürecinin getirdiği sorunlardan ibaret olmadığına vurgulayan Sadıkoğlu, “Bu ziyaretlerde esnafımızla olan istişarelerimiz, gelecek süreçte atacağımız adımlara kaynak oluşturuyor” dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci ile birlikte yeniden esnaf ziyaretlerine başlayan MTSO yönetimi, Akpınar Semti çevresindeki esnafları ve MTSO üyelerini ziyaret ederek yeni sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu. Alınan salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir esnaflarla bir araya gelemediklerini, normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyaretlere başladıklarını belirten Sadıkoğlu, “Esnafımızla, üyelerimizle, vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelebildiğimiz için mutluyuz. Elbette bu süreç içerisinde saha ile iletişimimizi kesmedik. İş dünyasının talep ve önerileri doğrultusunda mevcut sorunlara çözüm üretmeye gayret ettik. Özellikle İnönü, Kışla ve Akpınar Caddelerinin uzun bir süre trafiğe kapatılması, esnafımızın mevcut mağduriyetini katlamıştı. Bizler bu süreçte esnafımızın sesi olmaya çalıştık. Nihayetinde ana caddelerimiz yeniden trafiğe açıldı. Ancak, esnafımızın sorunları salgın hastalık sürecinin getirdiği sorunlarla sınırlı değil. Bugün onlarla gelecek süreçte atmamız gereken adımlar, yapmamız gereken çalışmalar üzerine birçok önemli konuyu istişare etme fırsatı bulduk. MTSO yönetimi olarak esnaflarımızın ve üyelerimizin görüşleri, tavsiyeleri doğrultusunda yol haritamızı belirliyoruz. Bu anlamda bu ziyaretler oldukça önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımıza samimi karşılamaları ve gösterdikleri yakın ilgiden ötürü yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Korona virüs salgını sürecinde yaşadıkları iş kayıplarını dile getiren esnaflara yapılan çalışmalar ve yararlanabilecekleri destekler hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “Pandemi süreci ile birlikte ticaret camiasının yaşadığı mağduriyetleri çok iyi biliyoruz. MTSO olarak bu mağduriyetlerin giderilmesi, yaraların sarılması amacıyla önemli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Ticaret Odası üyelerimize sağladığımız “Nefes Kredisi” iş dünyamıza bir can simidi oldu. Üyelerimiz için açıkladığımız Nefes Kredisi başvurularının devam ettiği hatırlatmak istiyorum. Dileyen esnaflarımız konu hakkında odamızdan ve odamıza ait web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Bunun yanında KOSGEB Deprem Kredisi için MTSO’ya başvuruda bulunan ancak henüz deprem raporlarını almayan üyelerimiz, odamızdan bu evraklarını temin ederek kredi başvurusunda bulunabilirler. Temennimiz ardı ardına yaşadığımız olumsuzlukların bir an önce son bulması ve normalleşme sürecinin getirmiş olduğu canlılıkla iş dünyamızın kayıplarını bir an önce telafi etmesidir” ifadelerini kullandı.

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Gedik Eczanesi
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