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Sadio Mane, Leicester City maçından sonra bir caminin abdesthanesini temizledi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin, bir caminin abdesthanesinde yaptığı temizlik sosyal medyayı salladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Sadio Mane'nin, bir caminin abdesthanesini temizlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Senegalli Müslüman futbolcunun, amatör bir kamerayla çekilmiş görüntüleri İngiltere'de büyük ilgi çekerken, sosyal medyada da birçok takipçi tarafından beğeniyle karşılandı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Mane'nin, Liverpool'un dün ligde karşılaştığı Leicester City maçından sonra camiye gittiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sadio mane liverpool Abdesthane

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