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Sadio Mane: Liverpool'da olduğum için gururluyum

27.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, kabus gibi geçen sezona rağmen Liverpool'da olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Sadio Mane: Liverpool'da olduğum için gururluyum

Sadio Mane, Liverpool'un kabus gibi geçen sezonuna rağmen takımına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Liverpool futbolcusu olmaktan her zamankinden daha fazla gurur duyduğunu dile getiren Mane, "Durumla başa çıkmak ve inanmaktan vazgeçmemeliyiz, savaşmaya devam etmeliyiz, motivasyonumuzu tutmalı ve tekrar gitmeliyiz. Savaşçı olduğunuzda asla mazeret üretmeye çalışmazsınız, çözüm bulmak için buradayız. Takım arkadaşlarımla birlikte olmak bana her zaman yüksek enerji veriyor. Her zaman başarılı olduk, ama şimdi bu oldu ve hayatın nasıl olduğunu görebiliyoruz. Ben, bu durumda dahi Liverpool'da forma giydiğim için her zamankinden daha gururluyum" dedi.

Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, kabus gibi geçen sezona rağmen Liverpool'da olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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