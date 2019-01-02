Burak Yılmaz teklifini açıkladılar!

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da siyah-beyazlı takımın gündemini değerlendirdi. Kadroda düşünülmeyen isimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı.

İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları;

"AYET DEĞİL, KARARLAR DEĞİŞEBİLİR"

Bir karar aldık ve değişime gittik. Hiçbir karar ayet değil. Şartlara göre, sürece göre değişebilir. Bir satış listesi yaparsınız ama listede olmayan bir futbolcu için teklif gelir ve satarsınız. Her şey değişebilir.

"KALIRLARSA OYNARLAR"

"Kampa 4 oyuncuyu götürmeyeceğiz. Bu oyuncular satılamazsa ikinci yarıda devam da edilebiliriz. İhtiyaç olur, devam ederiz ama şu anda böyle bir durum yok.

"TOLGAY AFFEDİLMEDİ"

Tolgay'ın affedilmesi konuşuldu evet ama oybirliğiyle reddedildi. Sadece yönetim kurulu da değil. Şenol hüca da oylamada vardı. Takımla ilgili kararların hepsi oybirliğiyle alınıyor.

"ŞENOL GÜNEŞ'LE DEVAM EDİYORUZ"

Benim Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli 'Şenol Güneş'le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Şenol hoca 'Beni istemediğinizi söylemediğiniz sürece ben sizinle her yola varım' diyen bir adam. 'ben burada henüz işimi bitirmedim' diyor. İmza atsak da herhalde bu haberler çıkmaya devam edecek.