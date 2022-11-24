Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini söyleyip hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

Armağan Çağlayan'ın programı Dur Bi Dinle'ye Safiye Soyman konuk oldu. Çocuk gelin olduğunu söyleyen Soyman, ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti.

Safiye Soyman yaşadığı bu korkunç olayı Yalı Çapkını dizisine benzetti. Soyman konuşmasında "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi.

Safiye Soyman hafız olan babasının kimseye dinlemediğini de ifade etti. Safiye Soyman konuşmasının devamında "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi" dedi.

"HIRS YAPIP OKUDU! DEVLET MEMURU OLDU"

Kocasının kumardan geç saatlerde geldiğini söyleyen şarkıcı "Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Orta okula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce orta okulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Soyman o dönemden sonra radyoya girmek için de sınavlara girmeye karar verdiğini ifade ederek mücadelesini bırakmadığını da söyledi.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde fikir değişir ve Ferit'E kardeşi Seyran istenir.



