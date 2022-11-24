MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini söyleyip hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini söyleyip hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

24.11.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Safiye Soyman Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. 13 yaşında evlendirildiğini söyleyen Soyman bu durumu, son dönem fenomen olan dizi Yalı Çapkını'na benzetti. Safiye Soyman "Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler" dedi.

Safiye Soyman 13 yaşında evlendirildiğini söyleyip hayatını Yalı Çapkını dizisine benzetti! "Ablamı görmeye gelip..."

Armağan Çağlayan'ın programı Dur Bi Dinle'ye Safiye Soyman konuk oldu. Çocuk gelin olduğunu söyleyen Soyman, ablasına gelen görücünün kendisini istediğini ifade etti.

Safiye Soyman yaşadığı bu korkunç olayı Yalı Çapkını dizisine benzetti. Soyman konuşmasında "13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi.

Ekran Alıntısı

Sevgilisi'nden gündem olan paylaşım! Dalga geçti Sevgilisi'nden gündem olan paylaşım! Dalga geçti

Safiye Soyman hafız olan babasının kimseye dinlemediğini de ifade etti. Safiye Soyman konuşmasının devamında "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi" dedi.

1

"HIRS YAPIP OKUDU! DEVLET MEMURU OLDU"

Kocasının kumardan geç saatlerde geldiğini söyleyen şarkıcı "Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Orta okula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce orta okulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Soyman o dönemden sonra radyoya girmek için de sınavlara girmeye karar verdiğini ifade ederek mücadelesini bırakmadığını da söyledi.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Ekran Alıntısı

Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde fikir değişir ve Ferit'E kardeşi Seyran istenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söylediAkasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi
Recep İvedik 7 geliyor! İşte yayın tarihiRecep İvedik 7 geliyor! İşte yayın tarihi
Tolga Güleryüz'e acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandıTolga Güleryüz'e acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman

En Çok Okunan Haberler

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Renault Clio, Hyunda i20, Fiat Egea... Yeni fiyatlar netleşti!

Benzine zam, motorine indirim geldi

Benzine zam, motorine indirim geldi

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Merkez Bankası Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak…

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası!

Dünya Kupası'na Fatih Terim damgası!

Fenomen Türk dizisi yıllar sonra dönüyor! Ünlü oyuncu yeni bölümden görüntüleri paylaştı

Fenomen Türk dizisi yıllar sonra dönüyor! Ünlü oyuncu yeni bölümden görüntüleri paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.