Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ilginç paylaşım

Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönen Afra Saraçoğlu ne yapsa olay oluyor. Güzel oyuncunun bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu paylaşımıyla dikkat çekti.

Uzun yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, son paylaşımlarında sosyal medyada gündem oldu. Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Yazıcıoğlu paylaşımında sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun elini paylaştı ve "She said no" ('hayır' dedi) yazdı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisinin bu paylaşımına "Çok komik", "Çok tatlısınız", "Tüh ya evlenseydiniz" yorumları yağdı.