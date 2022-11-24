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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ilginç paylaşım

24.11.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sosyal medyada dikkat çekti. Sosyal medyayı sık kullanan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun evlilik teklifi paylaşımlarını ti'ye alması takipçileri güldürdü.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ilginç paylaşım

Yalı Çapkını dizisiyle ekrana dönen Afra Saraçoğlu ne yapsa olay oluyor. Güzel oyuncunun bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu paylaşımıyla dikkat çekti.

Uzun yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, son paylaşımlarında sosyal medyada gündem oldu. Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

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Yazıcıoğlu paylaşımında sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun elini paylaştı ve "She said no" ('hayır' dedi) yazdı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir reytingleri görünce... Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir reytingleri görünce...

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisinin bu paylaşımına "Çok komik", "Çok tatlısınız", "Tüh ya evlenseydiniz" yorumları yağdı.


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