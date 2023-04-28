Safiye Soyman kankası Seda Sayan'a özendi! Estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri oldu

Safiye Soyman son dönemde estetik haberleriyle güdeme geliyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Soyman, son olarak yüz gerdirme operasyonu geçirdi. O anları Instagram hesabından paylaşan Soyman'a adeta yorum yağdı.

Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı filtreler ile oldukça konuşulan Safiye Soyman, boyun ve yarım yüz germe ameliyatı oldu.

Çok farklı bir yüze sahip olan Soyman'a takipçilerinden, "Abla çok güzel olmuş", "İşte Seda ablamın kankası", " Safiye Hanım bu sizseniz eski haliniz kim?" gibi yorumlar geldi.

İşte ünlü sanatçının son hali...





