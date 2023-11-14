Tavşankanı nasıl yazılır? Tavşankanı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Tavşankanı sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan ve birçok sözlü, yazılı mecrada karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime bir birleşik sözcük olduğundan ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda çelişkiye düşülmektedir. Bu noktada tavşankanı yazımı ile ilgili en doğru bilgilere ulaşmak için Türk Dil Kurumunun internet ortamında kullanıcılara sunduğu sözcük aratma platformu göze çarpmaktadır. Bu platform üzerinden kelimelerin doğru yazımıyla alakalı bilgilere erişi sağlanabilir.

Tavşankanı nasıl yazılır?

Tavşankanı sözcüğü “tavşan” ve “kanı” olmak üzere iki sözcükten meydana gelir. Bu sözcük bir bakıma benzetme olarak da karşımıza çıkar. Özellikle çayın rengi için yaygın olarak bu kelime kullanılır. Cümle içerisinde duruma göre isim veya sıfat olarak kullanılabilen kelimelerden biridir. Kelimenin yazım biçimini öğrenirken sözlük anlamını da bilmek önemlidir. Kelimelerin sözlük manası konusunda rehberlik eden en güvenilir site ise Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren Türkçe sözlük sitesidir. Bu bağlamda tavşankanı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Koyu kırmızı tonlarında ve parlak görünen renk.

(Sıfat) Koyu kırmızı renginde olan.

(Sıfat) Rengini almış, koyuluğunu elde etmiş, demlenmiş çay.

Tavşankanı ayrı mı yazılır?

İkilemeler, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller gibi bazı ifadeler yan yana gelip yeni bir ifade ortaya çıkardıklarında birleşik sözcük olarak tabir edilir. Tavşankanı da bu yönde bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkar. Bu sözcük pek çok yazılı mecrada “tavşan kanı” şeklinde yazılır. Hâliyle bu kelimeyle alakalı tavşankanı bitişik mi yazılır konusu birçok kullanıcının kafasında soru işaretine sebep olur.

Türk Dil Kurumunun resmî güncel sözlük sitesinde yer alan bilgiler dikkate alındığında bu sözcüğün her zaman bitişik yani “tavşankanı” şeklinde kullanılması gerekmektedir. Buna göre tavşankanı doğru yazılışı şöyledir:

Tavşankanı (doğru kullanım)

Tavşan kanı (yanlış kullanım)





