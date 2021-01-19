Safranbolu Belediyesi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle, Tarihi Çarşı, Atatürk Mahallesi, Musalla Mahallesi, Barış Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde meydana gelen arızalar giderildi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan yağmur suyu hattı çalışması devam ederken Bostanbükü, Barış Mahallesi, Musalla Mahallesi ve Esentepe Mahallesinde bulunan artıma tesislerinde ise klor ölçüm ve su kalite kontrol test analizleri gerçekleştiriliyor.

Su kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için düzenli olarak klor ölçüm ve su kalite kontrol test analizleri yapıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Kentte yaşayanların sağlıklı su içmelerini sağlıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde ekiplerimiz eskiyen su hatlarını yeniliyor ve her türlü su arızasına anında müdahale ederek vatandaşımızı su kesintileri ile zor durumda bırakmamak için gayret gösteriyor ’’dedi.

