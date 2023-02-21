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Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

21.02.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu Belediyesi tarafından kurulan ve daha modern bir görünüme kavuşturulan Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Hayır Çarşısı vasıtasıyla ilçede 510 aileye ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirterek, vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Köse, "Bu yıl içerisinde 250 ailemize nakdi destek olurken, 55 ailemize sıcak yemek götürüyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda başlattığımız bir uygulama ile 110 öğrencimize beslenme çantası hazırlayarak ailelere teslim ediyoruz. Yine 95 çocuğumuza 15 günlük periyotlarla 4 litre taze süt veriyoruz” dedi.

Tüm bunların yanında, "Kış Gelmeden Sen Gel" Projesi çerçevesinde hayırseverlerinde katkısı ile soba, odun ve kömür desteği sağlandığını kaydeden Başkan Elif Köse, "Gönül ister ki insanımızın, çocuklarımızın bu desteklere ihtiyacı olmasın. Ancak ekonomik şartlar ortada. Bu nedenle biz halkımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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