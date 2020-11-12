Safranbolu Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Safranbolu Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği arasında ‘’Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü’’ imzalandı.

İmzalanan protokol ile; halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmek mesleki ve teknik konularda işbirliği yaparak kurumlar ve odalar arası istişare sürecini kalıcı hale getirmek, kentin doğal kaynaklarının bulunması, işletilmesi, çevre ve tarihi değerlerin ayrıca kültürel mirasın korunması amaçlanıyor.

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için önemli bir adım atıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu protokolle, mimarlık ve şehir planlaması ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yapılacak. Bu mesleki denetim ve işbirliği protokolü toplum yararı doğrultusunda atılmış büyük bir adımdır. Bundan sonra, odalarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sağlıklı kentleşmeye dönük işbirliği alanlarını zenginleştireceğiz. Belediyemizde uzun süredir yürütülen çalışmalarla bugün protokolle imza altına aldığımız karar, hizmet sunduğumuz halkımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

