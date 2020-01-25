YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu Huzurevi protokolü imzalandı

Safranbolu Huzurevi protokolü imzalandı

KARABÜK HABERLERİ  | 25.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak olan Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza protokolüne, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ceylan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Dernek Başkanı Nuriye Sığın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.Protokol imza töreni öncesinde Safranbolu ilçemize yapılacak olan 100 yatak kapasiteli Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında Dernek Yöneticileri tarafından Vali Gürel’e bilgiler verildi.Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nuriye Sığın ve yöneticilere göstermiş oldukları dayanışma ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Fuat Gürel, “Hazine arazisi olarak planladığımız 10 dönümlük arsa üzerine 100 kapasiteli bir huzurevi yapacağız.

Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak olan Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza protokolüne, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ceylan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Dernek Başkanı Nuriye Sığın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Protokol imza töreni öncesinde Safranbolu ilçemize yapılacak olan 100 yatak kapasiteli Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında Dernek Yöneticileri tarafından Vali Gürel’e bilgiler verildi.
Safranbolu Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nuriye Sığın ve yöneticilere göstermiş oldukları dayanışma ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Fuat Gürel, “Hazine arazisi olarak planladığımız 10 dönümlük arsa üzerine 100 kapasiteli bir huzurevi yapacağız. İnşallah kısa süre içerisinde derneğimiz bu işi bitirip Safranbolulu hemşerilerimizin hizmetine sokacak. İlimizde 110 kapasiteli bir huzurevimiz mevcut ama bekleyen yaşlılarımız var. İnşallah bu huzurevini yaparak yaşlı ve rehabilitasyona ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bakımını yapacağız. Şehrimiz büyümekte, nüfusu artmaktadır. Eskiden bu kadar ihtiyacımız olmazdı ama son yıllarda huzurevlerine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sağ olsun hayırseverlerimiz sayesinde 100 kişilik huzurevini yapıp bölgemizdeki insanların hizmetine sunacağız. Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız olmak üzere Milletvekillerimize, dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bunun açılışını da hep beraber yaparız. Ben tekrar yapılacak huzurevinin bölgemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Huzurevi Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılmasına ilişkin protokol daha sonra, Vali Fuat Gürel ve Dernek adına Başkan Nuriye Sığın tarafından imzalandı.
Safranbolu ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan 9 bin 920 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek olan Huzurevinin inşaat ruhsatının alınmasına müteakip 3 yıl içerisinde tamamlanarak iskân ruhsatı alınıp anahtar teslim şeklinde İl Müdürlüğüne teslimi yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildiKarabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildi
Yenice’de kartpostallık görüntülerYenice’de kartpostallık görüntüler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Karabük Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:07
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Müge Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Karabük'te Üniversite Öğrencisi Fetö'den Tutuklandı

Karabük'te Üniversite Öğrencisi Fetö'den Tutuklandı

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden Öğrencilere Çanakkale Gezisi

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden Öğrencilere Çanakkale Gezisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.