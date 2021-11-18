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Safranbolu'da açılan kursla "mucize bitki" safranın üretimi artırılacak

18.11.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da açılan kursla "mucize bitki" safranın üretimi artırılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranın daha fazla yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurs açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, safranın yetiştiriciliğini yaymak ve bitkinin geleceğine yatırım yapmak için belediyeye ait safran tarlasında, Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurs düzenlendi.

Kursiyerler, safran yetiştiriciliği konusunda ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu'ndan bilgi alıyor.

Safranbolu Halk Eğitim Müdür Vekili Alim Arslan, safran yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman Bakanlığınca kurs programına alındığını belirterek, "Bu, Safranbolu'muz adına sevindirici gelişme çünkü ülkemizde böyle bir kurs ilk defa Safranbolu'da düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, Safranbolu Belediyesine teşekkür ederek kursiyerlere başarı diledi.

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