YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da belediye personeline deprem eğitimi

Safranbolu’da belediye personeline deprem eğitimi

KARABÜK HABERLERİ  | 03.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye personeline 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla eğitim düzenlendi.Birkaç oturumdan oluşan eğitime belediyenin tüm birimlerinden personel katıldı.

Safranbolu’da belediye personeline deprem eğitimi

Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye personeline 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla eğitim düzenlendi.
Birkaç oturumdan oluşan eğitime belediyenin tüm birimlerinden personel katıldı. Deprem anında neler yapılmalı, nasıl korunmalı ve ilk yardım konusunda bilgilendirme sunumu yapılarak eğitim tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye konum itibariyle ana deprem fay hatları üzerinde. Bu yüzden ülkemizde depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerek personelimiz, gerek vatandaşlarımız bu konuda eğitimlere tabi tutulmalı. Bilinçli olunduğunda ve ilk yardım çantasının da bulundurulmasıyla yaşam üçgeni çok daha kolay sağlanabiliyor. Bu konuda biz de Belediye personelimiz birkaç oturumdan oluşan eğitimler düzenledik."

Safranbolu’da belediye personeline deprem eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Vatan Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.